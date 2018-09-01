Семь азербайджанцев вошли в мировую сотку ФИДЕ

Международная шахматная федерация опубликовала рейтинг-листы на 1 сентября текущего года. В первую двадцатку рейтинга по классическим шахматам вошли шесть азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турнирную таблицу по прежнему возглавляет чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2839). Второе место занимает представитель Америки Фабиано Каруана (2827), а тройку лидеров замыкает азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров (2820).

Теймур Раджабов (2751) занимает 17-ую позицию, Аркадий Найдич (2721) - 28, Рауф Мамедов (2699) - 46, Эльтадж Сафарли (2676) - 65, а Гадир Гусейнов (2667) - 74-ые строчки списка соответственно.

В женском рейтинг-листе на 1 сентября вошла только одна представительница Азербайджана. Гюнай Мамедзаде с рейтингом 2438 расположилась на 33-м место.

Первые 3 позиции занимают китаянки Цзюнь Вэнцзюнь (2561), Хоу Ифань (2658) и россиянка Александра Костенюк (2559).