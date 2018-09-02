Гассиев проиграл бой Усику с тяжелой травмой руки

2 сентября 2018 09:43

Россиянин Мурат Гассиев в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Александра Усика был травмирован, сообщает ТАСС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом рассказал тренер бывшего чемпиона мира Виталий Сланов.

"Если бы знали, какой уровень травмы был у Мурата, то бой, конечно бы, перенесли. Не знали, что связки порваны, что сухожилие разорвано. С такой рукой боксировать было бессмысленно, левой руки не было совсем. Но ему сказали, чтобы терпел, он и терпел. Слишком уверены были, что все равно Мурат что-нибудь придумает, все равно ударит", - сказа специалист.

В июле Гассиев потерял статус чемпиона WBA и IBF, уступив украинскому спортсмену Усику.

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