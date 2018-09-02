Роналду опозорился при попытке повторить знаменитый гол «ножницами»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (2:1) пытался повторить свой знаменитый гол "ножницами", сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

При счете 2:1 в пользу туринского клуба португалец получил мяч на границе штрафной соперника, развернулся и попытался пробить через себя, однако не смог укоротить снаряд и повалился на газон, чем только рассмешил публику.



33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.