Роналду опозорился при попытке повторить знаменитый гол «ножницами»
2 сентября 2018 11:18 302
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (2:1) пытался повторить свой знаменитый гол "ножницами", сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
При счете 2:1 в пользу туринского клуба португалец получил мяч на границе штрафной соперника, развернулся и попытался пробить через себя, однако не смог укоротить снаряд и повалился на газон, чем только рассмешил публику.
33-летний форвард за три матча чемпионата Италии отметился одной голевой передачей.
10:46
Bakıda "AzSamand" yandı
-
1 Сен. 15:31 16 768
-
1 Сен. 13:41 15 327
-
1 Сен. 14:06 11 230
-
1 Сен. 19:24 6 303
-
1 Сен. 13:10 5 990