Глава МОК объяснил, почему киберспорта не будет на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что киберспорт не войдет в программу Олимпиад до тех пор, пока он продолжает пропаганду жестокости. Олимпийские игры - крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года под эгидой МОК. Уже давно ведутся разговоры о возможном включении киберспорта в программу Олимпиады, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мы не можем включить в программу Олимпиад то, что пропагандирует насилие и дискриминацию. Это я о так называемых шутерах. Они, с нашей точки зрения, совершенно не соответствуют нашим понятиям олимпийских ценностей. Конечно, любой вид единоборств произошел от реальных драк между людьми. Но спорт - это цивилизованное понятие драк. Если в киберспорте нужно кого-то убивать, то его не может быть в Олимпийских играх", - сказал Бах.