Азербайджан представлен 39 спортсменами на третьих Всемирных играх кочевников в Кыргызстане - ФОТО

Состоялась пресс-конференция в связи с открытием третьих Всемирных игр кочевников (ВИК) в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Темирбекова сказала, что игры будут освещать более 500 журналистов из 60 стран мира.

Директор Государственного агентства молодежи, культуры и спорта Канат Аманкулов отметил, что в программу включены соревнования по 37 видам спорта.

Он сказал, что на соревнованиях будут разыграно 594 комплекта медалей, из них 174 золотые, 173 серебряные, 247 бронзовые.

Напомним, что Азербайджан на Играх представлен 39 спортсменами вместе с тренерами.

Церемония официального открытия Игр состоится вечером.