Первая медаль Азербайджана в категории International Challenge
3 сентября 2018 08:55 118
В Харькове (Украина) завершился международный турнир по бадминтону "RSL Kharkiv International".
Как передает azerisport.com, на турнире категории "International Challenge" Азербайджан представляли Эди Рески Двичайо и Эзми Говимурамадхони. В личных соревнованиях у мужчин Двичайо завоевал 2-е место. Это первая медаль Азербайджана в турнирах данной категории. Говимурамадхони завершил выступление на стадии 1/8 финала.
В целом, в турнире выступили 202 спортсмена из 32-х стран. (пресс-служба национальной федерации)Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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