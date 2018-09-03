Первая медаль Азербайджана в категории International Challenge

В Харькове (Украина) завершился международный турнир по бадминтону "RSL Kharkiv International".

Как передает azerisport.com, на турнире категории "International Challenge" Азербайджан представляли Эди Рески Двичайо и Эзми Говимурамадхони. В личных соревнованиях у мужчин Двичайо завоевал 2-е место. Это первая медаль Азербайджана в турнирах данной категории. Говимурамадхони завершил выступление на стадии 1/8 финала.

В целом, в турнире выступили 202 спортсмена из 32-х стран. (пресс-служба национальной федерации)