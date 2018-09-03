«Барселона» уничтожила дебютанта Ла Лиги - ВИДЕО

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимала на своём поле "Уэску". Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась уверенной победой сине-гранатовых со счётом 8:2, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Гостям удалось открыть счёт в матче, однако впоследствии каталонцы переломили ход игры. В составе "Барселоны" по дублю оформили Лионель Месси и Луис Суарес, по голу забили Усман Дембеле, Иван Ракитич и Жорди Альба, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник команды соперника Хорхе Пулидо. За "Уэску" отличились Хуан Эрнандес и Алехандро Гальяр. Таким образом, каталонцы одержали третью подряд победы в новом сезоне Примеры, а "Уэска" потерпела первое поражение.

"Барселона" (9 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Уэска" (4) - на 13-й строчке.

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