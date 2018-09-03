Звездный южнокорейский футболист "откосил" от армии, победив Японию - ВИДЕО

3 сентября 2018 13:58

Игрок английского "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин сумел избежать службы в вооруженных силах страны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Для этого футболисту пришлось выиграть в составе национальной команды Азиатские игры. В финале Южная Корея обыграла Японию со счетом 2:1.

В случае проигрыша Сон Хын Мин должен был отслужить 21 месяц в армии до 28 лет, иначе его ожидала бы уголовная ответственность.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Звездный южнокорейский футболист

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az