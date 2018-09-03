Звездный южнокорейский футболист "откосил" от армии, победив Японию - ВИДЕО

Игрок английского "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин сумел избежать службы в вооруженных силах страны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Для этого футболисту пришлось выиграть в составе национальной команды Азиатские игры. В финале Южная Корея обыграла Японию со счетом 2:1.

В случае проигрыша Сон Хын Мин должен был отслужить 21 месяц в армии до 28 лет, иначе его ожидала бы уголовная ответственность.

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