Азербайджанский бадминтонист стал серебряным призером международного турнира

3 сентября 2018 13:58

Азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо стал серебряным призером прошедшего в Харькове турнира "RSL Kharkiv International". 

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, начав борьбу в основном этапе, Двичайо на пути к финалу одержал победу над представителями Польши, Украины, Болгарии, Молдовы и Дании, передает Day.Az.

В решающей встрече он проиграл чеху Яну Лоуде со счетом 0:2. Завершивший турнир на второй строчке спортсмен стал серебряным призером престижного соревнования. 

Это - первая медаль Азербайджана в турнире категории "International Challеnge". 

Что касается Эзми Говиурамадхони, хотя в классификационном этапе спортсмен и достиг основного этапа, в 1/8 финала проиграл Кристиану Савину из Молдовы.  

Отметим, что в соревнованиях борьбу вели 202 бадминтониста из 35 стран. 

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