Роналдо приобрел испанский клуб

3 сентября 2018 16:30

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо стал президентом "Вальядолида", выступающего в высшей лиге чемпионата Испании. Об этом сообщает Football Espana, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен приобрел 51 процент акций испанского клуба и сместил с должности предыдущего президента "Вальядолида" - Карлоса Суареса. Сделка обошлась Роналдо в 30 миллионов евро.

О планах бразильца было известно ранее. Издание Cadena Ser упомянуло о готовящейся сделке 27 августа. Сообщалось, что помимо Роналдо, в приобретении контрольного пакета акций также были заинтересованы покупатели из Китая и Латинской Америки.

Роналдо известен выступлениями за такие клубы, как "Барселона", "Интер", "Реал" и "Милан". В составе сборной Бразилии он дважды становился чемпионом мира.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az