Роналдо приобрел испанский клуб

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо стал президентом "Вальядолида", выступающего в высшей лиге чемпионата Испании. Об этом сообщает Football Espana, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен приобрел 51 процент акций испанского клуба и сместил с должности предыдущего президента "Вальядолида" - Карлоса Суареса. Сделка обошлась Роналдо в 30 миллионов евро.

О планах бразильца было известно ранее. Издание Cadena Ser упомянуло о готовящейся сделке 27 августа. Сообщалось, что помимо Роналдо, в приобретении контрольного пакета акций также были заинтересованы покупатели из Китая и Латинской Америки.

Роналдо известен выступлениями за такие клубы, как "Барселона", "Интер", "Реал" и "Милан". В составе сборной Бразилии он дважды становился чемпионом мира.

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