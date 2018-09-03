Месси не вошел в число претендентов на звание игрока года по версии ФИФА

Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, хорватский полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич и египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах вошли в окончательный список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в финальный список претендентов впервые с 2006 года не включен аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, который является пятикратным обладателем приза.

В прошлом сезоне Роналду в составе "Реала" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Португалец вошел в финальную тройку претендентов на награду в седьмой раз подряд и в 10-й раз в общей сложности. Роналду становился обладателем приза лучшему игроку по версии ФИФА три раза, еще дважды он завоевывал награду "Золотой мяч ФИФА", которая вручалась совместно ФИФА и французским журналом France Football с 2010 по 2016 год. Этим летом он перешел из "Реала" в итальянский "Ювентус" за €100 млн.

Модрич в прошлом сезоне в составе "Реала" также стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где команда проиграла французам со счетом 2:4, а полузащитник был признан лучшим игроком турнира.

Кроме того, Модрич был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Салах в составе "Ливерпуля" в сезоне-2017/18 дошел до финала Лиги чемпионов, где английский клуб уступил "Реалу" со счетом 1:3. Также египетский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 32 гола.

Ранее эти игроки вошли в тройку претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2017/18 по версии УЕФА.

Месси вне тройки претендентов

В финальный список претендентов впервые с 2006 года не включен аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, который пять раз признавался лучшим футболистом по версии ФИФА. Один раз он получил приз "Игрок года ФИФА" и четырежды становился обладателем "Золотого мяча ФИФА".

31-летний нападающий наравне с Роналду является рекордсменом по количеству наград, последний раз он признавался лучшим в 2015 году. Аргентинец также является рекордсменом по количеству попаданий в тройку лучших - 11 раз. В минувшем сезоне Месси в девятый раз в карьере стал чемпионом Испании, забив наибольшее количество мячей в турнире, и в шестой раз стал обладателем Суперкубка страны.

Церемония вручения наград ФИФА состоится 24 сентября в Лондоне.

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