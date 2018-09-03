Сын Роналду забил 4 мяча в дебютном матче за детскую команду «Ювентуса»
3 сентября 2018 19:09 130
Криштиану Роналду-младший, сын форварда "Ювентуса", забил четыре мяча за детскую команду туринского клуба в дебютном матче.
Как сообщает Football Italia, в матче команд U-9 "Ювентус" победил "Луценто" со счетом 5:1, передает Day.Az со ссылкой на RT.
Восьмилетний Роналду оформил покер в первом же матче в присутствии подруги пятикратного обладателя "Золотого мяча" Джорджины.
Его отец всё ещё не забил за основную команду "Ювентуса", за три матча Серии А он записал в свой актив лишь одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А.
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