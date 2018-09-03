Месси первым в XXI веке достиг отметки в 150 передач в чемпионате Испании

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси стал первым в XXI веке футболистом, добравшимся до отметки в 150 голевых передач в чемпионате Испании. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Opta Sports, передает Day.Az.

В воскресенье в третьем туре национального первенства "Барселона" разгромила "Уэску" со счетом 8:2. Месси записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

Всего на счету 31-летнего аргентинца 151 передача. Он продолжает занимать первую строчку в рейтинге лучших ассистентов топ-5 европейских первенств среди действующих игроков. Месси опережает испанца Сеска Фабрегаса ("Челси", 143), немца Месута Озила ("Арсенал", 128), португальца Криштиану Роналду ("Ювентус", 122) и бразильца Дани Алвеса (ПСЖ, 110).

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