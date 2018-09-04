Назначен новый тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу

Назначен тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу (игроки до 21 года).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, обязанности тренера-помощника команды U-21 будет исполнять Борче Христов, передает Day.Az.

Отметим, что болгарский специалист Борче Христов ранее работал помощником главного тренера в клубах "Баку" и "Карабах".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook