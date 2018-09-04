Назначен новый тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу

4 сентября 2018 10:32

Назначен тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу (игроки до 21 года).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, обязанности тренера-помощника команды U-21 будет исполнять Борче Христов, передает Day.Az.

Отметим, что болгарский специалист Борче Христов ранее работал помощником главного тренера в клубах "Баку" и "Карабах".

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