Азербайджанские спортсмены успешно выступают на III Всемирных играх кочевников - ФОТО

Азербайджанские спортсмены успешно стартовали на III Всемирных играх кочевников в Кыргызстане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в борьбе на поясах Гезяль Зотова, одержав победу над соперниками из Грузии, Узбекистана и России, вышла в финал, но, не сумев одержать победу в решающей встрече, вынуждена была довольствоваться серебряной медалью. А Эльмаддин Рамазанов, одержав победу над японским спортсменом в борьбе за третье место, получил бронзовую медаль.

В соревнованиях по рукопашному бою в весовой категории 105 кг Рашад Исрафилов и Рустам Гурбанов выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно. В весовой категории 95 кг Эльсевер Хасиев и Зохраб Масимов выиграли бронзовые медали.