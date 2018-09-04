Роналду - самый высокооплачиваемый игрок серии А

Портал Football Italia опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии. Первое место в этом рейтинге занимает форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - его годовая зарплата составляет 31 миллион евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 33-летний португалец по этому показателю значительно опережает занимающего вторую строчку форварда "Милана" Гонсало Игуаина (более чем в три раза меньше - 9,5 миллиона евро). Тройку лучших по этому показателю занимает партнер Роналду по старой синьоре, соотечественник Игуаина Пауло Дибала (6 миллионов евро).

В пятерку самых высокооплачиваемых игроков серии А не входит ни один итальянец. Лучшим среди местных игроков является вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook