Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы условно за неуплату налогов в Испании. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Football Italia, тренер обвиняется в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах.

Долг Моуринью был в общей сложности около €1,9 млн. Как сообщали испанские власти, португальский специалист использовал цепь оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах, а сумма доходов за использование образа была €3,3 млн.

Моуринью не единственный человек, у кого были проблемы с налогами в Испании. Также дела заводились на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду.

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