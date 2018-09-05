Экс-футболист "Реала" Сальгадо вошел в тренерский штаб сборной Египта

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" Мичел Сальгадо вошел в тренерский штаб сборной Египта по футболу. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на страницу Египетской футбольной ассоциации (EFA) в Twitter, передает Day.Az.

Специалист уже приступил к работе в штабе главного тренера команды мексиканца Хавьера Агирре. Агирре сменил на этом посту аргентинца Эктора Купера. Купер покинул команду после неудачного выступления на чемпионате мира в России.

Сборная Египта ближайший матч проведет 8 сентября. Египтяне сыграют с командой Нигера в матче квалификации Кубка африканских наций, который пройдет в 2019 году в Камеруне. Сборная Египта в первом матче отборочной группы J проиграла команде Туниса (0:1) и занимает последнее место в квартете. В финальную часть Кубка африканских наций выйдут две лучшие команды из каждой группы.

Египтяне на чемпионате мира в России не смогли выйти в плей-офф, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Они уступили уругвайцам (0:1), сборной России (1:3) и команде Саудовской Аравии (1:2).

Сальгадо выступал за "Реал" с 1999-го по 2009-й на позиции защитника. В составе команды он провел 371 матч, забил четыре мяча и отдал 18 голевых передач. С мадридским клубом испанец дважды выиграл Лигу чемпионов, четыре раза чемпионат Испании, три раза Суперкубок страны и один раз Суперкубок УЕФА. Также он играл за испанскую "Сельту", английский "Блэкберн" и аргентинский "Индепендьенте".

В составе сборной Испании Сальгадо провел 53 матча. Защитник сыграл за национальную команду на чемпионате мира 2006 года. Чемпионат мира 2002 года и чемпионат Европы 2004 года он пропускал из-за травмы. После завершения карьеры Сальгадо работал экспертом на телеканале "Али-Джазира".

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