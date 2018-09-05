Мейвезер и Макгрегор ведут переговоры о реванше

Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер непобежденного чемпиона мира в двух весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, заявил, что его сын ведет переговоры с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором о реванше. Об этом сообщает The Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не знаю ничего точно, но, похоже, все идет к тому, что состоится второй бой Флойда и Конора. Мой сын, кажется, вновь готов вернуться к спорту - думаю, что поединок вновь состоится по правилам бокса. Самому Макгрегору хочется окончательно ответить на имеющийся у него вопрос, чтобы закрыть тему и больше никогда к ней не возвращаться. Они ведут переговоры и имеют к бою большой интерес", - признался Мейвезер-старший.

Первый боксерский поединок Мейвезера-младшего и Макгрегора состоялся 26 августа в Лас-Вегасе и завершился победой американского спортсмена.

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