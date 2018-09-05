В Италии будут наказывать футболистов за неофициальные капитанские повязки

Руководство серии А, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, будет штрафовать игроков, которые носят неофициальные капитанские повязки. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Football Italia, передает Day.Az.

Согласно новым правилам, капитан клуба должен носить белую повязку с логотипом серии А и словом "капитан", состоящим из заглавных букв.

Ранее капитаны "Ромы" и "Аталанты" Даниэле де Росси и Алехандро Гомес соответственно проигнорировали новое правило. До сих пор их действия оставались безнаказанными, но теперь в аналогичной ситуации к ним будут применены санкции.

Начиная со следующего тура, любое нарушение вышеуказанных правил будет наказываться.

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