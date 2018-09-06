Неймар спародировал Роналду - ВИДЕО

6 сентября 2018 09:45

Нападающий Неймар на тренировке сборной Бразилии спародировал португальского форварда Криштиану Роналду. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте "Би-би-си".

Неймар исполнил удар со штрафного, забил в "девятку" и побежал праздновать в стиле Роналду: сначала он приставил ладонь к уху, а затем прыгнул в воздух, приземлившись на широко расставленные ноги, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Неймар спародировал Роналду

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