Неймар спародировал Роналду - ВИДЕО

Нападающий Неймар на тренировке сборной Бразилии спародировал португальского форварда Криштиану Роналду. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте "Би-би-си".

Неймар исполнил удар со штрафного, забил в "девятку" и побежал праздновать в стиле Роналду: сначала он приставил ладонь к уху, а затем прыгнул в воздух, приземлившись на широко расставленные ноги, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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