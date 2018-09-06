Вратарь забил невероятный гол со штрафного - ВИДЕО

Голкипер "Сеары" Эверсон поразил ворота "Коринтианс" со штрафного в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Видео гола опубликовано в Youtube-канале Jon Futebol.

Уже в начале первого тайма футболисты "Сеары" заработали право на штрафной. К мячу подошел Эверсон и исполнил точный удар в девятку ворот "Коринтианс". Автогол Авелара на 56-й минуте улучшил положение хозяев. Гости ответили только во втором тайме - на 72-й минуте отличился Рожер Да Силва. Итоговый счет - 2:1 в пользу "Сеары", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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