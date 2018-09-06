Главный тренер сборной Германии ввел в команде комендантский час

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв ввел в команде комендантский час. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на немецкую газету Bild, передает Day.Az.

Теперь все футболисты национальной команды должны быть в своих номерах к полуночи. Им также запрещено посещение бара в отеле после полуночи.

В четверг сборная Германии стартует в Лиге наций УЕФА домашним матчем со сборной Франции. В воскресенье немцы в товарищеском матче сыграют с командой Перу.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на чемпионате мира в России и защитить чемпионство, выигранное в Бразилии в 2014 году.

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