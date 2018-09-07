Германия и Франция не определили сильнейшего в битве грандов Лиги Наций - ВИДЕО

Сборные Германии и Франции не сумели порадовать публику забитыми мячами в первом матче Лиги Наций, передает Day.Az со ссылкой на apostrophe.ua.

Игра прошла в Мюнхене и завершилась в "сухую" ничью - 0:0.

Немцы с первых минут завладели инициативой, однако французы то и дело отвечали на выпады сборной Германии опасными контратаками. В целом встреча грандов мирового футбола выглядела как товарищеский матч, о чем свидетельствует ее результат.

Германия - Франция 0:0

Германия: Нойер, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рюдигер, Горецка (Гюндоган, 66), Кроос, Гинтер, Мюллер, Вернер, Ройс (Сане, 83)

Франция: Ареола, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Гризманн (Фекир,80), Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Дембеле, 66)

Предупреждение: Рюдигер

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