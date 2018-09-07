Азербайджанские борцы разгромили армянскую сборную в Иране

Накануне в иранском городе Сирджан cтартовал международный турнир "Кубок Ядигар Имама" среди юношеских сборных по греко-римской борьбе

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İnterAz, в командном соревновании нашу страну представляют Зия Бабашов (45 кг), Гурбан Гурбанов (48 кг), Эльмир Алиев, Нихат Гулузаде (6оба 51 кг), Нихат Мамедли (55кг кг), Хасрат Джафаров,Али Алиев (оба 60 кг), Хасай Гасанли (65 кг), Аллахверди Алиев (71 кг), Габиль Ахмедов (80 кг), Лачин Велиев (92 кг) и Али Фарманов (110 кг).

Команда выступает под руководством тренеров сборной Назима Ахмедова и Расима Агаева. В судейском корпусе Азербайджан представит Сади Гулиев.

Сборная Азербайджана одержала победу над сборной Армении и третьей командой Ирана со счетом 8:2, а над второй командой Ирана - со счетом 9:1, и вышла в финал как победитель группы.

Сегодня в финале наша сборная встретится с основной командой Ирана.

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