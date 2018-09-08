Италия не дожала Польшу - ВИДЕО

8 сентября 2018 09:55

В первом туре Лиги Наций в группе 3 Дивизиона А сошлись не пробившиеся на последний мундиаль итальянцы и провалившиеся на ЧМ-2018 поляки.

Первый тайм команды, казалось, завершат вничью, но на последних минутах оберт Левандовски сумел классным навесом найти в штрафной соперника Петра Зьелински, который слету пробил мимо кипера, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Во втором тайме Италия вышла с желание не просто отыграться, но и выиграть этот матч. Однако, забить быстрый гол во втором тайме не получилось, а сравнять счет сумели лишь после сомнительного пенальти. Вышедший на замену Кьеза упал после подката Блащиковски, а Жоржиньо уверенно обыграл голкипера

Завершился матч под натиском итальянцев, но поляки сумели отстоять ничейный результат.

Италия - Польша 1:1
Гол: Жоржиньо, 78 (с пенальти) - Зелиньски, 40

Италия: Доннарумма - Дзаппакоста, Бонуччи, Кьеллини, Бираги - Пеллегрини (Бонавентура, 46), Жоржиньо, Гальярдини - Бернардески, Балотелли (Беллоти, 61), Инсинье (Кьеза, 72).

Польша: Фабианьски - Берешиньски, Беднарек, Глик, Река -  Клих (Шиманьски, 55), Крыховяк, Зелиньски (Линетты, 66) -  Блашчиковски (Пьетржак, 80), Курзава - Левандовски.

Предупреждения: Кьеллини - Клих, Блашчиковски, Фабиански.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
İtaliya - Polşa 1:1

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az