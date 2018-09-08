Италия не дожала Польшу - ВИДЕО

В первом туре Лиги Наций в группе 3 Дивизиона А сошлись не пробившиеся на последний мундиаль итальянцы и провалившиеся на ЧМ-2018 поляки.

Первый тайм команды, казалось, завершат вничью, но на последних минутах оберт Левандовски сумел классным навесом найти в штрафной соперника Петра Зьелински, который слету пробил мимо кипера, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Во втором тайме Италия вышла с желание не просто отыграться, но и выиграть этот матч. Однако, забить быстрый гол во втором тайме не получилось, а сравнять счет сумели лишь после сомнительного пенальти. Вышедший на замену Кьеза упал после подката Блащиковски, а Жоржиньо уверенно обыграл голкипера

Завершился матч под натиском итальянцев, но поляки сумели отстоять ничейный результат.

Италия - Польша 1:1

Гол: Жоржиньо, 78 (с пенальти) - Зелиньски, 40

Италия: Доннарумма - Дзаппакоста, Бонуччи, Кьеллини, Бираги - Пеллегрини (Бонавентура, 46), Жоржиньо, Гальярдини - Бернардески, Балотелли (Беллоти, 61), Инсинье (Кьеза, 72).

Польша: Фабианьски - Берешиньски, Беднарек, Глик, Река - Клих (Шиманьски, 55), Крыховяк, Зелиньски (Линетты, 66) - Блашчиковски (Пьетржак, 80), Курзава - Левандовски.

Предупреждения: Кьеллини - Клих, Блашчиковски, Фабиански.

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