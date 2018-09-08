Бывший капитан «Челси» собрался в «Спартак»

Английский защитник Джон Терри, пребывающий в статусе свободного агента, может стать футболистом московского "Спартака". Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Sky Sport Italia Анджело Маньянте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, 37-летний игрок проходит медицинское обследование перед переходом в российский клуб. Сообщается, что "Спартак" заключит с англичанином однолетний контракт.

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом" основной защитник красно-белых Самуэль Жиго получил повреждение крестообразных связок. Ожидается, что французский футболист восстановится только ко второму кругу РПЛ, который стартует в марте 2019 года.

Терри известен по своим выступлениям за лондонский "Челси", он долгое время был капитаном этой команды. В составе клуба, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, защитник пять раз становился чемпионом Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов в 2012 году.

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