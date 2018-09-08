"Милан" хочет приобрести Фабрегаса
8 сентября 2018 18:14 156
"Милан" может приобрести полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса в зимнее трансферное окно, информирует Corriere dello Sport.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
По данным издания, "россонери" заинтересованы в переходе испанского футболиста. Фабрегас перешел в "Челси" летом 2014 года, подписав пятилетний контракт. Таким образом, соглашение игрока с клубом истекает летом следующего года.
Ранее сообщалось, что испанец может перейти в "Наполи" в рамках сделки о трансфере Жоржинью.
31-летний хавбек в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Челси" и забил три мяча при девяти голевых передачах. В текущем сезоне Фабрегас испытывает боли рядом с коленом, поэтому провел всего один матч за "аристократов".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!