"Милан" хочет приобрести Фабрегаса

"Милан" может приобрести полузащитника "Челси" Сеска Фабрегаса в зимнее трансферное окно, информирует Corriere dello Sport.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По данным издания, "россонери" заинтересованы в переходе испанского футболиста. Фабрегас перешел в "Челси" летом 2014 года, подписав пятилетний контракт. Таким образом, соглашение игрока с клубом истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в "Наполи" в рамках сделки о трансфере Жоржинью.

31-летний хавбек в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Челси" и забил три мяча при девяти голевых передачах. В текущем сезоне Фабрегас испытывает боли рядом с коленом, поэтому провел всего один матч за "аристократов".