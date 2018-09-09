Гарри Кейну вручили "Золотую бутсу" лучшего бомбардира ЧМ-2018

9 сентября 2018 09:14

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед началом матча Лиги наций с командой Испании получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата мира 2018 года. Награду вручил главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт.

На чемпионате мира в России Кейн забил 6 мячей. В матче первого тура группового этапа с Тунисом он сделал дубль, в игре второго тура, с Панамой, оформил хет-трик и еще один мяч отправил в 1/8 финала мирового первенства в ворота сборной Колумбии. Напомним, англичане заняли четвертое место на мундиале, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

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