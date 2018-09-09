Серена Уильямс со скандалом проиграла в финале турнира US Open
Японская теннисистка Наоми Осака победила американку Серену Уильямс в финале турнира "Большого шлема" US Open - 6:2, 6:4.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, матч не обошелся без скандала. По ходу игры Уильямс получила несколько предупреждений. Первое предупреждение от судьи на вышке - Карлоса Рамоса - американка получила за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка, естественно, заявила, что никаких подсказок не было, и отдельно подчеркнула, что никогда не обманывает.
Позже американка сломала ракету и была наказана штрафным очком, а затем назвала судью на вышке Карлоса Рамоса "лжецом" и "вором" и лишилась гейма за оскорбление арбитра - так счет стал 3:5 во втором сете.
При этом 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", шестикратная чемпионка US Open Уильямс-младшая вызвала главного арбитра Открытого чемпионата США и выдала эмоциональный монолог о сексизме.
20-летняя Осака выиграла первый в карьере "Шлем" и стала первой представительницей Страны восходящего солнца, кому удалось подобное.
Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 53 000 000 долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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