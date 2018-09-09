Футболист "Зенита" может перейти в "Милан"

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредес может сменить клубную прописку. Стало известно, что услугами хавбека заинтересовался итальянский "Милан", который сделал предложение клубу из Северной столицы в ближайшее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Об интересе со стороны "россонери" к аргентинцу сообщает официальный сайт еженедельника "Футбол" со ссылкой на Calciomercatro.

Напомним, что Паредес перешел в "Зенит" из другого итальянского клуба "Ромы" в 2017 году. В составе "Зенита" футболист провел 33 игры и забил пять голов. Его нынешний контракт с "сине-бело-голубыми" действует до лета 2021 года.

Интернет портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.