"МанЮнайтед" может включить Погба в сделку по Дибале

Английский "Манчестер Юнайтед" намерен воспользоваться интересом туринского "Ювентуса" к своему полузащитнику Полю Погба и включить его в сделку по обратному обмену на аргентинца Пауло Дибалу. Наставник "МЮ" Жозе Моуриньо не возражает против такого варианта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calciomercato, такая сделка может совершиться в результате потери Дибалой места в стартовом составе после прихода в "Юве" португальца Криштиану Роналду. Погба же недоволен своим положением в Манчестере из-за отношений с Моуриньо. Француз имеет варианты продолжения карьеры в "Ювентусе" или в "Барселоне".

Сообщается о том, что стороны могут прийти к соглашению в зимнее трансферное окно.