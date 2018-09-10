Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии сравнил Неймара с Роналду

Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Бразилии Алекс Сандро сравнил двух нападающих, входящих в число лучших в мире - португальца Криштиану Роналду и бразильца Неймара. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sport24.

"Неймар и Криштиану - два отличных игрока. Неймар моложе, я знаю его еще по "Сантосу". Криштиану очень много работает, он каждый день тренируется, это невероятно. Неймар всегда также серьезно относился к делу. Это игроки, которые стремятся к совершенству.

Роналду во многом помогает вам и любит, чтобы вы помогали ему. Марсело был прав - вы многому учитесь, находясь рядом с Криштиану", - приводятся слова Сандро на странице Seleção Brasileira в твиттере.

Напомним, что Роналду является партнером Сандро по "Ювентусу", а Неймар - по сборной Бразилии.

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