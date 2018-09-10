19-летний футболист «Сент-Этьена» погиб в перестрелке

10 сентября 2018 14:55

Защитник резервной команды французского клуба "Сент-Этьен" Вильям Гомис погиб в результате перестрелки, которая произошла в ночь с 9 на 10 сентября в Ла-Сен-сюр-Мер, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Как сообщает Le Progrès, вместе с футболистом был убит 14-летний подросток.

Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены 24 гильзы от автомата Калашникова.

Гомис, присоединившийся к "Сент-Этьену" в 2013 году, выступал за резервную команду и в прошлом сезоне сыграл около 18 матчей.

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