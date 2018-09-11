Азербайджан упустил победу в матче с Мальтой в Лиге наций

Сборная Азербайджана по футболу сумела уйти от поражения в матче против команды Мальты в Лиге Наций УЕФА.

На девятой минуте матча в ворота азербайджанской сборной был назначен пенальти. Андрей Агиус исполнил 11-метровый удар и вывел хозяев поля вперед.

Но уже на 26-й минуте Тамкин Халилзаде сравнял счет. Этот гол оказался последним в матче: 1:1.