Турция вырвала победу у Швеции в выездном матче Лиги наций - ВИДЕО

Сборная Швеции проиграла национальной команде Турции в матче второго тура группового этапа Лиги Наций. Встреча прошла на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей, передает Day.Az со ссылкой на footballua.tv.

Голами в составе шведской сборной отметились нападающий Исаак Телин и полузащитник Виктор Классон. Среди игроков сборной Турции голы на свой счет записали хавбек Хакан Чалханоглу и полузащитник Эмре Акбаба, оформивший дубль в концовке встречи.

Соперником команд по группе является сборная России. На данный момент команда под руководством Станислава Черчесова занимает первое место в турнирной таблице группы с тремя очками в активе, турецкая команда идет на втором месте, а сборная Швеции замыкает список.

Голы: 1:0 - 34 Телин, 2:0 - 49 Классон, 2:1 - 51 Чалханоглу, 2:2 - 88 Акбаба, 2:3 - 90 Акбаба.

Швеция - Ольсен, Янссон, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 79), Линделеф, Экдаль (Хильемарк, 56), Дурмаз (Роден, 71), Классон, Ларссон, Телин, Берг.

Турция - Болат, Сеюнджю, Айхан, Челик, Байрам, Топал (Акбаба, 62), Йокушлу, Озъякуп, Ундер (Гюрлер, 77), Чалханоглу (Малли, 86), Тосун.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

