Назван лучший европейский клуб 2018 года

11 сентября 2018 10:57

10 сентября прошла церемония вручения наград от Ассоциации европейских клубов (ЕСА), сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует официальный твиттер организации, лучшим клубом 2018 года признан мадридский "Реал", ставший победителем Лиги чемпионов.

Награду за наибольший спортивный прогресс получил австрийский "Зальцбург", а бельгийский "Гент" был награжден за лучшую общественную и социальную программу ответственности.

Лучшими женскими клубами были признаны лондонские "Арсенал" и "Челси".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az