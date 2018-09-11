Назван лучший европейский клуб 2018 года
11 сентября 2018 10:57 206
10 сентября прошла церемония вручения наград от Ассоциации европейских клубов (ЕСА), сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как информирует официальный твиттер организации, лучшим клубом 2018 года признан мадридский "Реал", ставший победителем Лиги чемпионов.
Награду за наибольший спортивный прогресс получил австрийский "Зальцбург", а бельгийский "Гент" был награжден за лучшую общественную и социальную программу ответственности.
Лучшими женскими клубами были признаны лондонские "Арсенал" и "Челси".
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