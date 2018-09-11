УЕФА одобрил создание третьего еврокубка

Президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли сообщил, что от УЕФА получено одобрение на создание третьего еврокубка, который будет добавлен к имеющимся на данный момент Лиге чемпионов и Лиге Европы, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

"Ждали разрешение от УЕФА, теперь получен "зеленый свет" на создание третьего турнира, благодаря которому примут участие 96 клубов, начиная с сезона-2021/22", - цитирует Аньелли Football-Italia.

Формат проведения нового соревнования на данный момент неизвестен, однако ожидается, что он будет похож на проводившийся в прошлом турнир Кубок обладателей кубков.

Кубок обладателей кубков - европейский турнир, в котором участвовали победители национальных кубковых турниров стран-участниц УЕФА. Первый розыгрыш прошел в сезоне-1960/61, а последний - в сезоне-1998/99.

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