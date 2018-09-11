Марсело получил 4 месяца тюрьмы и штраф в €753 тысяч

Бразильский защитник мадридского "Реала" Марсело заключил сделку с прокуратурой страны, по итогам которой игрок получит четыре месяца тюрьмы и штраф в размере €753 тысяч. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно испанским законам, бразилец не сядет в тюрьму, поскольку первое наказание сроком до двух лет является условным.

Сегодня Марсело должен появиться в суде, чтобы признать свою вину и смягчить наказание. Игрока обвиняют в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2013 год.

Сообщается, что Марсело был последним футболистом в слушании после того, как свой приговор уже услышали аргентинец Лионель Месси и португальцы Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

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