Игрок сборной США во время матча поиздевался над низким ростом соперника - ВИДЕО

Во время товарищеского матча между сборными США и Мексики (1:0) у защитника американцев Мэтта Миазги произошел конфликт с молодым нападающим команды соперника Диего Лайнесом, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Во время словесной перепалки с 18-летним форвардом Миазга жестами указал на низкий рост соперника. Рост Миазги составляет 191 см, Лайнеса - 167 см.

За мексиканца заступились партнеры по команде. Через несколько минут после грубого фола с поля был удален нападающий сборной Мексики Анхель Сальдивар.

23-летний Миазга принадлежит "Челси". В этом сезоне он выступает на правах аренды за "Нант".

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