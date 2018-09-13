Сын легендарного Хаджи забил прямым ударом с углового - ВИДЕО
13 сентября 2018 12:59 290
На 70-й минуте матча молодежных сборных Румынии и Боснии и Герцоговины сын легендарного Георги Хаджи закрутил мяч с углового прямо в ворота. Янис заметил, что вратарь немного вышел из рамки и воспользовался этим, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
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