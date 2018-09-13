Руни после победного матча подарил болельщикам свои бутсы

В матче регулярного чемпионата MLS "Ди Си Юнайтед" на своем поле переиграл "Миннесоту Юнайтед" со счетом 2:1. Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма - на 47-й минуте мяч на свой счет записал нападающий гостей Анхело Родригес. Полузащитник Улисес Сегура на 64-й минуте помог хозяевам сравнять счет, а через 4 минуты форвард "Ди Си Юнайтед" Даррен Мэттокссделал счет 2:1.

В этом матче принимал участие бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни. Новичок "Ди Си Юнайтед" отыграл все 90 минут, однако результативными действиями не отличился. После матча Руни снял бутсы и подарил их болельщикам.

Руни сыграл в МЛС свой 13-й матч. В активе англичанина четыре мяча и шесть результативных передач.

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