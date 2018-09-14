В немецком клубе введено оригинальное наказание для футболистов, нарушающих дисциплину

Главный тренер немецкого "РБ Лейпциг" Ральф Рангник придумал альтернативу стандартным штрафам за нарушение дисциплины, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует Bild, наставник ввел в команде "колесо наказаний". По задумке провинившиеся игроки крутят колесо, которое выбирает им форму наказания. Среди возможных вариантов есть работа в клубном магазине, продажа еды в кафетерии, работа гидом по стадиону, покос травы на тренировочных площадках, покупка подарков для сотрудников клуба, тренировка в балетной пачке или в розовой футболке, работа барменом, работа грузчиком перед гостевыми матчами, выполнение обязанностей прачки, работа с мячами (накачивание, мойка и вынос их на поле) и работа ассистентом тренера в академии.

При этом один из секторов колеса является удачным: если игрок попадает в него, то автоматически избавляется от выполнения наказания.

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