Румынские футболисты отказались приезжать в сборную из-за музыки
14 сентября 2018 12:59 176
Хавбек "КСУ Крайова" Разван Попа и защитник "ЧФР Клуж" Андрей Раду отказались от вызова в молодежную сборную Румынии, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как рассказал советник президента Румынской федерации футбола Андрей Вочин, футболисты не приехали в сборную из-за манеле - стиля музыки, который играет в раздевалке команды.
"Я пообщался с отцом Развана Попы, попросил его приехать в федерацию и объяснить все. Он рассказал мне о причинах. Манеле - одна из них. Я сказал ему: "Умоляю, приезжайте, здесь все поменялось", - приводит слова Вочина Telekom Sport.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 сентября 16:50 854
Гвардиола назвал клуб, в котором хотел бы завершить тренерскую карьеру
13 сентября 14:52 608