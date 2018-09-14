Румынские футболисты отказались приезжать в сборную из-за музыки

Хавбек "КСУ Крайова" Разван Попа и защитник "ЧФР Клуж" Андрей Раду отказались от вызова в молодежную сборную Румынии, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал советник президента Румынской федерации футбола Андрей Вочин, футболисты не приехали в сборную из-за манеле - стиля музыки, который играет в раздевалке команды.

"Я пообщался с отцом Развана Попы, попросил его приехать в федерацию и объяснить все. Он рассказал мне о причинах. Манеле - одна из них. Я сказал ему: "Умоляю, приезжайте, здесь все поменялось", - приводит слова Вочина Telekom Sport.

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