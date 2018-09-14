Южная и Северная Корея создадут совместную команду для участия в чемпионате мира по дзюдо в Баку

Южная и Северная Корея сформируют совместную команду дзюдо для участия в смешанных командных соревнованиях в рамках предстоящего чемпионата мира по дзюдо в Азербайджане.

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Ассоциацию дзюдо Кореи (KJA), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщается, трое мужчин и четыре женщины из Северной Кореи присоединятся к южнокорейским дзюдоистам для участия в смешанных командных соревнованиях, которые пройдут в последний день чемпионата - 27 сентября.

Подробности о совместной команде будут предоставлены после того, как Сеул и Пхеньян отправят свои делегации в Азербайджан.

Совместная команда будет выступать под флагом объединения, изображающим Корейский полуостров.

Южная и Северная Корея также отправят отдельные команды для участия в соревнованиях среди мужчин и женщин на предстоящем чемпионате мира.

Отметим, что 32-й чемпионат мира по дзюдо будет проходить 20 - 27 сентября в Баку (Азербайджан). Соревнования будут проходить в зале в Национальной гимнастической арене.

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