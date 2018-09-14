Даниил Квят вернется в гонки F1

14 сентября 2018 19:25

Как сообщает журналист Motorlat Хуанджо Саез на своей странице в "Твиттере", российский гонщик Даниил Квят уведомил Ferrari, где является пилотом по развитию, что по окончании сезона он вернётся в Toro Rosso. 

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Ранее стало известно, что Даниэль Риккардо в конце года покинет Red Bull и станет пилотом в Renault. На его место в главную команду из дочерней Toro Rosso перейдёт Пьер Гасли. Именно француза, вероятнее всего, и заменит Квят.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az