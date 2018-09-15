Макгрегор вновь начал оскорблять Нурмагомедова
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и в полулегком весе Конор Макгрегор отреагировал на пост своего будущего противника Хабиба Нурмагомедова в Instagram.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на фотографию дагестанского бойца с потом на лице и подписью "Шаг за шагом" Макгрегор ответил роликом с подписью "На тебя наступят шаг за шагом".
Бойцы не первый раз обмениваются нелицеприятными посланиями через социальные сети. Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым обострился после нападения ирландца на автобус с бойцами накануне UFC 223. По итогам судебных разбирательств ирландец был приговорен к общественным работам и обязан посетить занятия по управлению гневом.
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