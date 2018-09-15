Российские волейболисты установили рекорд ЧМ

15 сентября 2018 13:00

Мужская сборная России по волейболу в победном матче с Тунисом установила рекорд чемпионатов мира, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB), в одном из сетов россияне позволили соперникам набрать всего лишь шесть очков, что стало рекордным показателем на мировых первенствах. Дл этого рекорд принадлежал сборной США, которые на ЧМ-2014 в одном из сетов позволили команде из Пуэрто-Рико набрать только восемь очков.

Встреча первого группового этапа, прошедшая в пятницу в итальянском Бари, завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:6, 25:19) в пользу российских спортсменов.

Ранее сборная России также одержала победу над командой из Австралии.

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