Азербайджанская спортсменка вошла в число 24-х лучших гимнасток на ЧМ в Софии - ФОТО

В последние дни привлекает к себе всеобщее внимание столица Болгарии София, принимающая 36-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. На арене "Армеец", где выступили 350 гимнастов из 61 страны, сегодня завершилась программа индивидуальных выступлений гимнасток. Об этом говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляющие на этом турнире Азербайджан Зохра Агамирова и дебютантки чемпионата Вероника Худис и Дарья Сорокина постарались выступить как можно лучше. В результате азербайджанские гимнастки заняли девятое место среди 38 стран в командном зачете.

В соревнованиях по многоборью Зохра вошла в список 24-х лучших гимнасток. Дебютантку Веронику Худис отделил от финала всего один шаг, поэтому она заняла 25-е место.

Другая спортсменка Дарья Сорокина показала наилучший результат в выступлении с мячом и заняла 48-е место среди 148 гимнасток.

Завтра на арене "Армеец" стартуют выступления 36 групповых команд. В этой программе Азербайджан представляют Алия Пашаева, Сияна Василева, Айшан Байрамова, Диана Доман и Зейнаб Гумметова.

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