Рафаэль Агаев вышел в финал Премьер-лиги Karate1 в Берлине

В Берлине азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг) вышел в финал Премьер-лиги Karate1 Всемирная федерации каратэ (WKF).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, титулованный азербайджанский каратист, неоднократный чемпион мира и Европы Рафаэль Агаев в ходе турнира одержал победы над Родриго Ибанезом (Испания), Алтоном Брауном (Ямайка), Кеном Нишимурой (Япония) и Ноа Бичи (Германия) и вышел в финал. В решающей схватке 16 сентября Рафаэль Агаев будет выступать против представителя Японии Юсей Сакияма.

Другой член национальной сборной, азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев 16 сентября оспорит бронзовую медаль в поединке с казахстанским спортсменом Кисаром Алписбаевым. Одержав победу над тремя соперниками, Илаха Гасымова (55 кг) была близка к победе, но результат для неё оказался неудачным.

Сегодня во второй день ведущего турнира будут выступать Айхан Мамаев, Тургут Гасанов, Пянах Абдуллаев (84 кг), Шахин Атамов, Асиман Гурбанлы и Али Джафаров (выше 84 кг), Роман Гейдаров (ката), а также Фарида Абиева (61 кг) и Ирина Заретска (68 кг).

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