Рафаэль Агаев вышел в финал Премьер-лиги Karate1 в Берлине
В Берлине азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг) вышел в финал Премьер-лиги Karate1 Всемирная федерации каратэ (WKF).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, титулованный азербайджанский каратист, неоднократный чемпион мира и Европы Рафаэль Агаев в ходе турнира одержал победы над Родриго Ибанезом (Испания), Алтоном Брауном (Ямайка), Кеном Нишимурой (Япония) и Ноа Бичи (Германия) и вышел в финал. В решающей схватке 16 сентября Рафаэль Агаев будет выступать против представителя Японии Юсей Сакияма.
Другой член национальной сборной, азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев 16 сентября оспорит бронзовую медаль в поединке с казахстанским спортсменом Кисаром Алписбаевым. Одержав победу над тремя соперниками, Илаха Гасымова (55 кг) была близка к победе, но результат для неё оказался неудачным.
Сегодня во второй день ведущего турнира будут выступать Айхан Мамаев, Тургут Гасанов, Пянах Абдуллаев (84 кг), Шахин Атамов, Асиман Гурбанлы и Али Джафаров (выше 84 кг), Роман Гейдаров (ката), а также Фарида Абиева (61 кг) и Ирина Заретска (68 кг).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
-
14 Сен. 15:55 21 144
-
10:43 4 115
-
14 Сен. 15:29 3 790
-
14 Сен. 16:48 3 612
-
14 Сен. 21:30 3 389